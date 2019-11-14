Квят: результаты в 2020-м? Первое место!

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от сезона-2020 после подтверждения контракта с командой.
«В этом году мотористы „Хонды“ сделали большой шаг вперёд, а в 2020-м прогресс станет ещё большим. С этой точки зрения у меня нет никаких опасений. Что касается шасси, то мы тоже постараемся и дальше прогрессировать. В 2020-м нас не ждут серьёзные перемены в регламенте, нужно продолжать дорабатывать машину, стараться прибавить во всех областях. Надеюсь, нам удастся это сделать.
Какие результаты достижимы в 2020-м? Первое место! (смеётся) Посмотрим, мы не ставим конкретных целей. Скорее всего, мы будем бороться в средней группе. Полагаю, результаты вновь окажутся очень плотными, но мы постараемся сделать всё возможное, чтобы оказаться как можно выше по итогам сезона», — приводит слова Квята F1News.
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