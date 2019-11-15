Ферстаппен считает, что решение оставить Албона — самое умное для «Ред Булл»

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал известие о том, что его напарником в сезоне-2020 Формулы-1 останется таиландский новичок чемпионата мира Александер Албон.



«Он приятный парень. Думаю, для него последние 12 месяцев стали своего рода американскими горками. Конечно, он очень спокоен, расслаблен. Он нравится людям в команде. С ним легко поладить — думаю, это помогает. И он быстр, он выполняет свою работу, набирает очки. Так что, думаю, решение продолжить с ним было самым умным вариантом.



В конечном счёте его выступления, естественно, оцениваю не я. Решения принимают Кристиан и Хельмут», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Экс-напарник не пустил Квята в «Ред Булл». Но и Албона запросто могут уволить Глупая ситуация: ни один из молодых гонщиков «Ред Булл» не заслуживает права быть напарником Ферстаппена. Всех могут убрать.