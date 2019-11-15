Петров — о «Ford против Ferrari»: мне понравилось, машины сняты очень хорошо

Пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров поделился впечатлениями от просмотра фильма «Ford против Ferrari».



«Мне понравилась картина. Может быть, история немного неправильно показана, но работа, подготовка машины сняты очень хорошо. Само противостояние, переговоры, то, что была цель построить как можно быстрее, и то, как они готовили машину, – это плюс-минус правда. Понятно, что сейчас подвески более технологичны, больше рычагов разных, но суть та же: человек садится и начинает накручивать круги, разбираться, настраивать. По сути, у нас то же самое: мы тоже ведь делаем симуляции гонки, в том числе для подготовки к Ле-Ману, — чтобы увидеть поломки, которые возможны, чтобы понять, выдержит ли машина», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.



У Петрова также уточнили, насколько правдивы кадры из фильма с «24 часов Дайтоны», когда пилоты переглядываются, управляя машинами на высокой скорости: «Да, мы смотрим, особенно когда есть какой-нибудь человек, который мешает тебе. Ты едешь и прям заглядываешь к нему в кабину, чтобы показать своё недовольство: что ты едешь посреди дороги? Может, не так медленно мы едем, как показано в фильме, но такое случается».

«Ford против Ferrari»: стоит ли идти на фильм и сильно ли исказили правду? Вопросы к фильму, безусловно, есть. Наше мнение о картине с Деймоном и Бейлом про легендарные «24 часа Ле-Мана».