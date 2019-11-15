Генеральный директор «Мерседеса» подтвердил желание компании остаться в Ф-1
Генеральный директор компании «Мерседес» Ола Каллениус объяснил, что участие компании в Формуле-1 выгодно с финансовой точки зрения. Ранее руководитель «Мерседеса» в Ф-1 Тото Вольф не дал гарантии того, что болельщики увидят команду в Формуле-1 в 2021 году, хотя и дал понять, что шансы на сохранение немецкого коллектива в чемпионате достаточно высоки.
«Мерседес» не отдал соперникам ни одного титула с 2014 года, когда в Формулу-1 вернулись турбомоторы.
«Мы выиграли шесть чемпионатов подряд. Это уникальное достижение. Это окупается с точки зрения маркетинга. Поэтому нам стоит инвестировать в проект», — приводит слова Каллениуса GrandPX.news.
Контракты Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса с «Мерседесом» рассчитаны до сезона-2020 включительно.
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