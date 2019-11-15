Россиянин Шварцман стал вторым в квалификации Гран-при Макао

Российский гонщик Формулы-3 Роберт Шварцман, действующий чемпион серии, занял второе место в квалификации Гран-при Макао. Шварцман на 0,379 секунды отстал от представителя Эстонии Юри Випса, который показал результат 2.04,997 и будет стартовать с поула в квалификационной гонке. Замкнул тройку сильнейших британец Каллум Айлотт.
На протяжении некоторого времени на промежуточном поуле был Маркус Армстронг, но он разбил машину и не смог улучшить результат. Также в аварию попал Фердинанд Габсбург.
Результаты квалификации Гран-при Макао (первая восьмёрка):
1. Юри Випс (Hitech) — 2.04,997
2. Роберт Шварцман (Prema) — +0,379 с
3. Каллум Айлотт (Sauber) — +0,583
4. Кристиан Лундгор (ART) — +0,672
5. Рихард Версхор (MP) — +0,726
6. Джейк Хьюз (HWA) — +0,777
7. Фредерик Вести (Prema) — +0,779
8. Арджун Майни (Jenzer) — +0,817.
Квалификационная гонка Гран-при Макао пройдёт завтра, 16 ноября, а главный заезд — послезавтра, 17 ноября.
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