Россиянин Шварцман стал вторым в квалификации Гран-при Макао

Российский гонщик Формулы-3 Роберт Шварцман, действующий чемпион серии, занял второе место в квалификации Гран-при Макао. Шварцман на 0,379 секунды отстал от представителя Эстонии Юри Випса, который показал результат 2.04,997 и будет стартовать с поула в квалификационной гонке. Замкнул тройку сильнейших британец Каллум Айлотт.

На протяжении некоторого времени на промежуточном поуле был Маркус Армстронг, но он разбил машину и не смог улучшить результат. Также в аварию попал Фердинанд Габсбург.

Результаты квалификации Гран-при Макао (первая восьмёрка):

1. Юри Випс (Hitech) — 2.04,997

2. Роберт Шварцман (Prema) — +0,379 с

3. Каллум Айлотт (Sauber) — +0,583

4. Кристиан Лундгор (ART) — +0,672

5. Рихард Версхор (MP) — +0,726

6. Джейк Хьюз (HWA) — +0,777

7. Фредерик Вести (Prema) — +0,779

8. Арджун Майни (Jenzer) — +0,817.

Квалификационная гонка Гран-при Макао пройдёт завтра, 16 ноября, а главный заезд — послезавтра, 17 ноября.