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Кубица объяснил, почему считает Хэмилтона почти непобедимым

Кубица объяснил, почему считает Хэмилтона почти непобедимым
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Уильямса» Роберт Кубица рассказал, почему, по его мнению, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон является одним из самых сложных соперников. В сезоне-2019 Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира.

По количеству титулов Хэмилтон уступает только Михаэлю Шумахеру, семикратному чемпиону Формулы-1. По количеству побед британец также уступает немцу: 83 против 91.

«Считаю, шесть титулов говорят сами за себя. В этом сезоне он доказал, что в состоянии побеждать, даже если в его распоряжении нет быстрейшей машины.

Вот почему Льюиса очень сложно победить, почти невозможно. Соперникам приходится непросто, а ему самому это помогает», — приводит слова Кубицы RaceFans.

В 2019 году Хэмилтон выиграл 10 гонок из 19. До конца сезона остаётся два этапа.

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