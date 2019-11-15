Хюлькенберг признал нежелание уходить из Ф-1 навсегда

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал, что постарается вернуться в Формулу-1, даже если ему придётся пропустить сезон-2020. У Хюлькенберга нет контракта ни с одной из команд Ф-1 на 2020 год, и он может продолжить карьеру в IndyCar.

«Просто внесу ясность: я не ухожу. У меня нет ощущения, что я покидаю Формулу-1. Меня может и не оказаться в пелотоне (в 2020 году. — Прим. «Чемпионата»), но я буду готов, если в будущем появится возможность вернуться.

Я ещё ничего не подписал и в ближайшем будущем не сделаю этого. Я получил несколько звонков от команд из других гоночных серий, но пока ничего не произошло», — цитирует Хюлькенберга Motorsport Week.

За два этапа до окончания сезона на счету Хюлькенберга, который занимает 12-е место в личном зачёте, 37 очков.