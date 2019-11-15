Шварцман считает, что имел шанс завоевать в Макао поул-позишен

Пилот программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Макао Формулы-3.
«Второе место — очень хороший результат, от него можно оттолкнуться и попробовать победить. Мы наконец-то имели шанс показать нашу реальную скорость, ведь сегодня был первый раз, когда мы ехали без трафика, красных или жёлтых флагов. Я сумел вывести машину на высокий уровень. Я немного расстроен, что не завоевал поул-позишен, — последний круг был хорош до Melco. Мне пришлось затормозить из-за стоящей машины, но даже при этом моё время на круге было близко к предыдущему. Я очень доволен темпом. Теперь нам нужно оставаться завтра хладнокровными, не допускать ошибок и закончить в топ-3, чтобы бороться за победу в воскресенье», — заявил Шварцман.
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