«Накорми его стейком». Риккардо объяснил Боттасу, как победить Хэмилтона

На пресс-конференции Гран-при Бразилии произошёл забавный момент с участием Даниэля Риккардо и Валттери Боттаса, выступающих за «Рено» и «Мерседес» соответственно.
Боттаса спросили, что он станет делать, чтобы повысить свои шансы на победу во внутрикомандном противостоянии с Льюисом Хэмилтоном в 2020 году. Финский гонщик отказался подробно отвечать на этот вопрос, заметив лишь, что не станет действовать так, как Нико Росберг. В сезоне-2016 Росберг опередил Хэмилтона на пять очков, стал чемпионом мира и вскоре объявил об уходе из спорта.
Риккардо, услышав реплику Боттаса, наклонился к нему и шепнул на ухо: «Накорми его стейком». Как известно, Хэмилтон является веганом и не так давно призвал всех людей отказаться от мяса.
Боттас выступает за «Мерседес» с 2017 года, а Хэмилтон, шестикратный чемпион Ф-1, — с 2013-го.
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