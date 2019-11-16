Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 16 ноября, состоится квалификация 20-го этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бразилии. Этап принимает стационарный автодром «Интерлагос» в Сан-Паулу. Начало квалификации запланировано на 21:00 мск.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, уже гарантировавший себе чемпионское звание. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 13-е место.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Бразилии. Онлайн-трансляция квалификации