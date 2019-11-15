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Хэмилтон признался, что испытывает стресс во время переговоров о контракте

Хэмилтон признался, что испытывает стресс во время переговоров о контракте
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал об эмоциях, испытываемых во время переговоров о новом контракте. Действующее соглашение Хэмилтона с «Мерседесом», выступающего за команду с 2013 года, рассчитано до сезона-2020 включительно.

«Такое чувство, что я только подписал этот контракт, как нужно уже вести переговоры о следующем. Жаль, что так происходит, ведь это ещё один момент, когда испытываешь стресс: заходишь в комнату и ведёшь хотя и дружескую, но всё же напряжённую беседу об условиях контракта и прочих вещах. Но я уже привык к этому и считаю себя неплохим переговорщиком», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.

На минувшем этапе Ф-1 в Остине Хэмилтон занял второе место и за два этапа до окончания сезона обеспечил себе шестое чемпионство.

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