Албон — лучший в первой практике ГП Бразилии, несмотря на аварию, Квят — 9-й

На автодроме «Интерлагос» (Сан-Паулу, Бразилия) завершилась первая тренировка Гран-при Бразилии Формулы-1. По её итогам лучшее время удалось показать пилоту «Ред Булл» Александеру Албону, второе место досталось гонщику «Мерседеса» Валттери Боттасу, а тройку лучших замкнул Себастьян Феттель на «Феррари».
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятое время, его напарник Пьер Гасли стал восьмым.
Отметим, что в конце сессии Александер Албон разбил болид, также добавим, что пилоты работали в дождевых условиях.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Первая свободная тренировка
1. Александер Албон («Ред Булл») — 1.16,142
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,551
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,899
4. Шарль Леклер («Феррари») — +1,143
5. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,644
6. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,757
7. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,843
8. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,958
9. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,132
10. Ландо Норрис («Макларен») — +2,417
11. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,637
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — +3,105
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +3,272
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +3,390
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +3,458
16. Николас Латифи («Уильямс») — +3,868
17. Ромен Грожан («Хаас») — без времени
18. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — без времени
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — без времени
20. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
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