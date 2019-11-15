Албон — лучший в первой практике ГП Бразилии, несмотря на аварию, Квят — 9-й

На автодроме «Интерлагос» (Сан-Паулу, Бразилия) завершилась первая тренировка Гран-при Бразилии Формулы-1. По её итогам лучшее время удалось показать пилоту «Ред Булл» Александеру Албону, второе место досталось гонщику «Мерседеса» Валттери Боттасу, а тройку лучших замкнул Себастьян Феттель на «Феррари».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятое время, его напарник Пьер Гасли стал восьмым.

Отметим, что в конце сессии Александер Албон разбил болид, также добавим, что пилоты работали в дождевых условиях.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Первая свободная тренировка

1. Александер Албон («Ред Булл») — 1.16,142

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,551

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,899

4. Шарль Леклер («Феррари») — +1,143

5. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,644

6. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,757

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,843

8. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,958

9. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,132

10. Ландо Норрис («Макларен») — +2,417

11. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,637

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — +3,105

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +3,272

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +3,390

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +3,458

16. Николас Латифи («Уильямс») — +3,868

17. Ромен Грожан («Хаас») — без времени

18. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — без времени

19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — без времени

20. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).