Мик Шумахер проехался за рулём чемпионского болида отца

30 ноября, на завершающем этапе чемпионата мира Формулы-1 2019 года, Гран-при Абу-Даби, знаменитый аукционный дом «Сотбис» проведёт торги. Их наиболее ценным лотом станет болид «Феррари» 2002 года, за рулём которого семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер завоевал один из своих титулов. Часть средств от продажи машины пойдёт в благотворительный фонд семьи Шумахеров.

Но перед тем, как легендарный болид был отправлен в Абу-Даби, за его руль сел сын Михаэля, пилот Формулы-2 Мик Шумахер. Молодой немец протестировал машину во Фьорано.

Ожидается, что машина образца 2002 года может уйти с молотка за $ 7,5 млн.

Видео заезда Мика Шумахера на машине отца можно посмотреть на канале аукционного дома «Сотбис» в YouTube.