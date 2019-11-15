Квят доволен, что его напарником останется Гасли

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал продление контракта с итальянской командой, а также выразил удовлетворение тем фактом, что в следующем сезоне его напарником снова будет Пьер Гасли.
«Я уже давно знал, что останусь в Формуле-1, но подтверждение пришло лишь за несколько дней до официального объявления. Всё было просто и для меня это не было большим сюрпризом. Всегда хорошо иметь определённость и знать, что ты будешь делать в будущем, я благодарен за это „Ред Булл“.
Здорово, что Гасли останется моим напарником. Он достаточно опытен и быстр. Когда твой напарник быстр, это всегда хорошо. Важно, чтобы в межсезонье мы давали хорошую обратную связь. Тогда мы сможем атаковать уже на этапе в Мельбурне", — приводит слова Квята Motorsport-Total.
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