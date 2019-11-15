Феттель — лучший во второй практике Гран-при Бразилии, у Квята сгорел мотор

На автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу завершилась вторая свободная практика Гран-при Бразилии Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, второй результат у его напарника Шарля Леклера, а тройку замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-й результат, а его напарник Пьер Гасли стал 12-м. К слову, для обоих сессия завершилась досрочно. Сначала проблемы с силовой установкой возникли на машине француза, а в конце практики мотор отказал и на болиде Квята. Силовая установка на машине россиянина сначала задымилась, а позже даже немного загорелась. После этого заезды уже не возобновлялись.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Вторая практика
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.09,217
2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,021
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,134
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,156
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,223
6. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,926
7. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,977
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +0,993
9. Александер Албон («Ред Булл») — +1,058
10. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,093
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,108
12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,135
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,202
14. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,207
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,226
16. Ромен Грожан («Хаас») — +1,287
17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,351
18. Ландо Норрис («Макларен») — +1,483
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,601
20. Роберт Кубица («Уильямс»).
- 15 ноября 2019
-
23:25
-
23:19
-
22:33
-
21:38
-
20:42
-
19:24
-
19:08
-
18:36
-
16:09
-
15:03
-
15:01
-
14:16
-
13:42
-
12:49
-
11:55
-
11:11
-
10:02
-
10:00
-
09:06
-
01:23
-
00:57
-
00:27
- 14 ноября 2019
-
23:53
-
22:56
-
21:15
-
20:47
-
19:32
-
18:51
-
17:14
-
16:26
-
15:22
-
14:15
-
13:03
-
12:00
-
11:10