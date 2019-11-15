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Феттель — лучший во второй практике Гран-при Бразилии, у Квята сгорел мотор

Феттель — лучший во второй практике Гран-при Бразилии, у Квята сгорел мотор
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу завершилась вторая свободная практика Гран-при Бразилии Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, второй результат у его напарника Шарля Леклера, а тройку замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-й результат, а его напарник Пьер Гасли стал 12-м. К слову, для обоих сессия завершилась досрочно. Сначала проблемы с силовой установкой возникли на машине француза, а в конце практики мотор отказал и на болиде Квята. Силовая установка на машине россиянина сначала задымилась, а позже даже немного загорелась. После этого заезды уже не возобновлялись.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Вторая практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.09,217
2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,021
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,134
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,156
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,223
6. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,926
7. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,977
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +0,993
9. Александер Албон («Ред Булл») — +1,058
10. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,093
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,108
12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,135
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,202
14. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,207
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,226
16. Ромен Грожан («Хаас») — +1,287
17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,351
18. Ландо Норрис («Макларен») — +1,483
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,601
20. Роберт Кубица («Уильямс»).

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