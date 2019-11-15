«Мерседес» на Гран-при Бразилии уступает «Феррари» на прямых 0,9 секунды

Итоги первых свободных практик на Гран-при Бразилии показывают, что машины «Мерседеса» на «Интерлагосе» уступают болидам «Феррари» на прямых 0,8-0,9 секунды. Отставание «Ред Булл» составляет 0,7 секунды, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Тоби Грюнер. Таким образом, «Скудерия» смогла вернуть преимущество в этом компоненте, которое не было ощутимо на Гран-при США.
Также это косвенно свидетельствует о том, что недавняя директива от ФИА, касающаяся моторов, никак не повлияла на «Феррари».
В преддверии этапа в Бразилии ФИА опубликовало директиву, согласно которой запрещалось попадание в двигатель любых воспламеняющихся жидкостей, кроме непосредственно топлива. Подчёркивается, что запрещается сжигание жидкостей из системы охлаждения и ERS. Ранее команды выразили подозрение, что благодаря подобным манёврам двигатель «Феррари» имел перед конкурентами явное преимущество.
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