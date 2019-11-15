В «Хонде» пообещали, что Квят и Гасли избегут штрафов на Гран-при Бразилии

Пресс-служба автоспортивного подразделения «Хонды» опубликовало короткое заявление по итогам свободных практик Гран-при Бразилии. На официальной странице японского моториста в «Твиттере» сказано, что инциденты с участием пилотов «Торо Россо» Даниила Квята и Пьера Гасли, случившиеся в ходе второй тренировки, будут расследованы. Вместе с тем в «Хонде» заверили, что ни один из пилотов не получит штраф на старте гонки на «Интерлагосе».

Напомним, что в ходе второй сессии на машинах «Торо Россо» возникли проблемы с двигателями. Сначала мотор задымился на болиде Пьера Гасли, а под занавес сессии сначала задымилась, а потом и загорелась силовая установка на машине Даниила Квята.

По итогам второй тренировки Гасли показал двенадцатое время, а россиянин — четырнадцатое.