В «Хонде» пообещали, что Квят и Гасли избегут штрафов на Гран-при Бразилии

Пресс-служба автоспортивного подразделения «Хонды» опубликовало короткое заявление по итогам свободных практик Гран-при Бразилии. На официальной странице японского моториста в «Твиттере» сказано, что инциденты с участием пилотов «Торо Россо» Даниила Квята и Пьера Гасли, случившиеся в ходе второй тренировки, будут расследованы. Вместе с тем в «Хонде» заверили, что ни один из пилотов не получит штраф на старте гонки на «Интерлагосе».
Напомним, что в ходе второй сессии на машинах «Торо Россо» возникли проблемы с двигателями. Сначала мотор задымился на болиде Пьера Гасли, а под занавес сессии сначала задымилась, а потом и загорелась силовая установка на машине Даниила Квята.
По итогам второй тренировки Гасли показал двенадцатое время, а россиянин — четырнадцатое.
- 15 ноября 2019
-
23:25
-
23:19
-
22:33
-
21:38
-
20:42
-
19:24
-
19:08
-
18:36
-
16:09
-
15:03
-
15:01
-
14:16
-
13:42
-
12:49
-
11:55
-
11:11
-
10:02
-
10:00
-
09:06
-
01:23
-
00:57
-
00:27
- 14 ноября 2019
-
23:53
-
22:56
-
21:15
-
20:47
-
19:32
-
18:51
-
17:14
-
16:26
-
15:22
-
14:15
-
13:03
-
12:00
-
11:10