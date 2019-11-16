Гасли считает, что мог проехать быстрее, и ждёт захватывающей квалификации

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли рассказал, как для него сложились пятничные тренировки Гран-при Бразилии.



«Было весело пилотировать утром в дождь. Уже прошло некоторое время с тех пор, как у нас были подобные условия, так что было хорошо почувствовать, как болид „Торо Россо“ работает в дождь. Ощущения с утра были хорошими, но это будет не слишком полезно, ведь в оставшуюся часть уик-энда должно быть сухо.



Во второй практике у нас был хороший темп на жёстких шинах, а затем на „софте“ я попал в трафик, так что не смог проехать чистый круг. Думаю, завтра борьба за места с пятого по 15-е будет плотной, ведь эти позиции разделяют три десятые секунды. Так что нам нужно удостовериться, что у нас будут чистые попытки и что мы всё соберём воедино к квалификации. День обещает стать захватывающим.



Ближе к концу второй тренировки у нас возникла проблема с мотором, так что пришлось остановиться до окончания сессии. Это означало, что мы потеряли несколько кругов на длинной серии, но так иногда бывает. Мы отыграемся завтра, ведь у нас все равно достаточно пройденных кругов, чтобы сделать правильный выбор на оставшуюся часть Гран-при», — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».