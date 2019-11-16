Гасли считает, что мог проехать быстрее, и ждёт захватывающей квалификации

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли рассказал, как для него сложились пятничные тренировки Гран-при Бразилии.
«Было весело пилотировать утром в дождь. Уже прошло некоторое время с тех пор, как у нас были подобные условия, так что было хорошо почувствовать, как болид „Торо Россо“ работает в дождь. Ощущения с утра были хорошими, но это будет не слишком полезно, ведь в оставшуюся часть уик-энда должно быть сухо.
Во второй практике у нас был хороший темп на жёстких шинах, а затем на „софте“ я попал в трафик, так что не смог проехать чистый круг. Думаю, завтра борьба за места с пятого по 15-е будет плотной, ведь эти позиции разделяют три десятые секунды. Так что нам нужно удостовериться, что у нас будут чистые попытки и что мы всё соберём воедино к квалификации. День обещает стать захватывающим.
Ближе к концу второй тренировки у нас возникла проблема с мотором, так что пришлось остановиться до окончания сессии. Это означало, что мы потеряли несколько кругов на длинной серии, но так иногда бывает. Мы отыграемся завтра, ведь у нас все равно достаточно пройденных кругов, чтобы сделать правильный выбор на оставшуюся часть Гран-при», — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».
- 16 ноября 2019
-
01:16
-
01:02
-
00:55
-
00:43
-
00:35
-
00:30
-
00:27
-
00:22
- 15 ноября 2019
-
23:25
-
23:19
-
22:33
-
21:38
-
20:42
-
19:24
-
19:08
-
18:36
-
16:09
-
15:03
-
15:01
-
14:16
-
13:42
-
12:49
-
11:55
-
11:11
-
10:02
-
10:00
-
09:06
-
01:23
-
00:57
-
00:27
- 14 ноября 2019
-
23:53
-
22:56
-
21:15
-
20:47
-
19:32