Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Хонда»: Квят и Гасли использовали «пятничные» двигатели

«Хонда»: Квят и Гасли использовали «пятничные» двигатели
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Хонды Ф-1» Тойохару Танабе прокомментировал проблемы с японскими силовыми установками на обеих машинах «Торо Россо» во второй практике Гран-при Бразилии.

«Первая половина первой тренировки проходила на очень мокрой трассе, но затем начало подсыхать, так что нам удалось больше поработать на трассе. Не повезло, что Алекс попал в аварию, когда попробовал проехать на сликах, но команда сумела устранить повреждения к началу второй тренировки. Днём условия были гораздо лучше, что позволило собрать больше ценных данных.

Ближе к концу сессии двигатель внутреннего сгорания на машине Гасли отказал, а затем Квят попал в аварию из-за полного выключения машины. Мы вместе с командой сейчас расследуем причины обеих проблем. Однако они не повлияют на оставшуюся часть уик-энда, так как оба гонщика использовали „пятничные“ силовые установки, которые вечером будут заменены», — приводит слова Танабе пресс-служба «Торо Россо».

У Квята — пожар! «Хонда» умудрилась спалить два мотора за одну тренировку
Серьёзный удар по репутации японцев!
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019