«Хонда»: Квят и Гасли использовали «пятничные» двигатели

Технический директор «Хонды Ф-1» Тойохару Танабе прокомментировал проблемы с японскими силовыми установками на обеих машинах «Торо Россо» во второй практике Гран-при Бразилии.



«Первая половина первой тренировки проходила на очень мокрой трассе, но затем начало подсыхать, так что нам удалось больше поработать на трассе. Не повезло, что Алекс попал в аварию, когда попробовал проехать на сликах, но команда сумела устранить повреждения к началу второй тренировки. Днём условия были гораздо лучше, что позволило собрать больше ценных данных.



Ближе к концу сессии двигатель внутреннего сгорания на машине Гасли отказал, а затем Квят попал в аварию из-за полного выключения машины. Мы вместе с командой сейчас расследуем причины обеих проблем. Однако они не повлияют на оставшуюся часть уик-энда, так как оба гонщика использовали „пятничные“ силовые установки, которые вечером будут заменены», — приводит слова Танабе пресс-служба «Торо Россо».

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