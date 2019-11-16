Огонь, дым и ещё больше дыма! Как горела машина Квята. Главные фото

15 ноября в Сан-Паулу во время тренировочной сессии Формулы-1 Гран-при Бразилии Даниил Квят попал в аварию из-за полного выключения машины.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги пятничных тренировок. В конце второй сессии на машине россиянина сначала выключился, а затем загорелся двигатель.



«В конечном счёте у нас была продуктивная сессия — до момента, когда машина сама выключилась. Теперь нам нужно выяснить, в чём была проблема. Но до тех пор, думаю, у нас была солидная сессия. Мы хорошо поняли трассу и то, что требуется, чтобы поехать быстрее. Так что мы упорно поработаем и попробуем прибавить во время квалификации», — приводит слова российского гонщика пресс-служба итальянской команды.

Главные кадры инцидента с участием Даниила Квята — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Сан-Паулу.