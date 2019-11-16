Российский бизнесмен может приобрести команду Формулы-1 «Мерседес»

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин и американский миллиардер Роджер Пенске являются кандидатами на покупку команды Формулы-1 «Мерседес», сообщает Auto Bild со ссылкой на свои источники.



Пока дополинно не известно, подпишет ли немецкая команда новый Договор согласия, который вступит в силу с 2021 года. По слухам, если найдётся достойный покупатель, команда может быть выставлена на продажу.



Ранее сообщалось, что руководство «Даймлер» планирует сократить персонал к 2022 году и команда Формулы-1 может оказаться под ударом, несмотря на заявления Тото Вольфа о том, что команда планирует сохранить место в Формуле-1.

Последние шесть сезонов немецкая команда выигрывала оба титула — и личный зачёт (пять раз Льюис Хэмилтон и один раз Нико Росберг), и Кубок конструкторов.