Спонсор Кубицы убеждён, что «Уильямс» нарушил контракт

Адам Бурак, руководитель отдела коммуникаций компании PKN Orlen, являющейся личным спонсором Роберта Кубицы, заявил, что в компании по-прежнему убеждены, что команда «Уильямс» нарушила часть положений контракта с пилотом и компанией на 2019 года.
«Роберт довольно критично относился к организации и подготовке команды после каждого Гран-при, и с этим трудно не согласиться. Мы предполагаем, что некоторые положения контракта были нарушены после того, как Роберта заставили сойти на Гран-при России из-за нехватки деталей.
Как бренд, мы стали более узнаваемы, так что мы останемся в Формуле-1 после расставания с «Уильямсом». После этапа в Абу-Даби мы сможем поговорить о деталях. У нас есть несколько вариантов, которые связаны как с командами, так и с Формулой-1 в целом», — приводит слова Бурака GrandPX.
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