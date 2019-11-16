Штайнер признался, что «Хаас» может уйти из Формулы-1
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что в команде пока не уверены в том, что останутся в Формуле-1 в 2021 году, когда вступит в силу новый договор согласия, который ещё не подписан командами.
«Пока ни одна команда не уверена, что останется в Формуле-1 в 2021 году, потому что соглашение ещё не подписано. От меня не особо зависит, что именно мы будем делать в 2021 году, но мы не можем остановить прогресс. Мы должны продолжать, как будто /===уверены, что останемся в Формуле-1.
Джин Хаас должен понять, что он хочет сделать, так что мы терпеливо ждём его решения. Для него это очень серьёзно, и я понимаю, что ему требуется время, чтобы всё взвесить», — приводит слова Гюнтера Штайнера GrandPX.
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