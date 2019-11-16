Шварцман: приложу все усилия, чтобы выиграть Гран-при Макао

Российский гонщик действующий чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман прокомментировал итоги квалификационной гонки Гран-при Макао, которую он закончил на второй позиции.
«Доволен сегодняшним результатом. У меня получился хороший старт, хотя и не такой успешный, как у Юри Випса, поэтому я чуть потерял в темпе. Еще в повороте «Лиссабон» близко ко мне оказалась машина другого соперника. Старался ехать осторожно, поскольку на первом круге не было причин излишне рисковать, и остался на своей второй позиции. После рестарта я потерял немного времени в третьем повороте, поскольку там оказалось чуть пыльно, но прошёл его достаточно легко.
До самого конца пытался сократить отрыв, но никак не мог попасть в зону DRS. Думаю, по темпу мы с Випсом были сопоставимы, завтрашняя гонка обещает быть интересной. В этом сезоне у нас с Юри уже случались хорошие сражения, поэтому завтра, думаю, они продолжатся. Конечно, приложу все усилия, чтобы выиграть», — приводит слова Роберта Шварцмана пресс-служба SMP Racing.
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