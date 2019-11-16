Вильнёв: Хюлькенберг понимает, что его карьера в Формуле-1 закончена

Чемпион Формулы-1 1996 года Жак Вильнёв прокомментировал ситуацию вокруг немецкого гонщика Нико Хюлькенберга, который остался без места в Формуле-1 на следующий сезон.
«Он уже давно в Формуле-1. У него рекорд по количеству гонок без подиумов, поэтому он понимает, что его карьера длилась слишком долго, дольше, чем должна была. Ему повезло, потому что, независимо от того, какие у него были болиды, он был профессиональным пилотом, который получал зарплату. Он знает, что его карьера в Формуле-1 закончена.
Нико не вернётся. Он не Окон, который молод и ещё может доказать свою значимость. Нико уже всё показал. Если не появится пилота, которому нужна будет замена опытным гонщиком, команды на него даже не посмотрят», — приводит слова Жака Вильнёва GrandPX.
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