Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Квят — 16-й

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бразилии, таким образом, голландец завоевал второй поул в карьере. Второе место досталось пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю, Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» замкнул тройку лучших. Шарль Леклер с учётом штрафа за замену мотора начнёт гонку с 14-й позиции.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не сумел пробиться во второй сегмент квалификации и примет старт только с 16-го места. Его напарник Пьер Гасли показал седьмое время.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.07,508

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,123

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,191

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,220

5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,366

6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,427

7. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,329

8. Ромен Грожан («Хаас») — +1,346

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,476

10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,529



Не прошли в третий сегмент:



11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.08,868

12. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.08,903

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.08,919

14. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.08,921

15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.09,035



Не прошли во второй сегмент:



16. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.09,320

17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.09,536

18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.10,126

19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.10,614

20. Карлос Сайнс («Макларен») — без времени