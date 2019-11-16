Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Квят — 16-й

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бразилии, таким образом, голландец завоевал второй поул в карьере. Второе место досталось пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю, Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» замкнул тройку лучших. Шарль Леклер с учётом штрафа за замену мотора начнёт гонку с 14-й позиции.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не сумел пробиться во второй сегмент квалификации и примет старт только с 16-го места. Его напарник Пьер Гасли показал седьмое время.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.07,508
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,123
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,191
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,220
5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,366
6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,427
7. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,329
8. Ромен Грожан («Хаас») — +1,346
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,476
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,529
Не прошли в третий сегмент:
11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.08,868
12. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.08,903
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.08,919
14. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.08,921
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.09,035
Не прошли во второй сегмент:
16. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.09,320
17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.09,536
18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.10,126
19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.10,614
20. Карлос Сайнс («Макларен») — без времени
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