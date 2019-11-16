Ферстаппен: болид просто летел, и я получал удовольствие
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бразилии, отметив отличную готовность машины.
«Машина была по-настоящему хороша. Температура трассы менялась, так что нам приходилось вносить коррективы. Но с первого сегмента болид просто летел, и я получал удовольствие от пилотирования. Очень рад поулу.
В первой попытке я пробовал иную траекторию, но температура трассы была немного теплее, в итоге я испытывал избыточную поворачиваемость и вошёл в один из поворотов слишком широко. К счастью, вторая попытка была намного лучше. Конечно, завтра я планирую завершить начатое", — приводит слова голландца BBC.
Напомним, этот поул стал вторым в карьере голландского пилота.
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