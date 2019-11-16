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В «Торо Россо» нацелились на попадание в очки обеими машинами

В «Торо Россо» нацелились на попадание в очки обеими машинами
Авто / Формула-1 0

Главный перфоманс-инженер «Торо Россо» Клаудио Балестри подвёл итоги квалификации Гран-при Бразилии, где Пьер Гасли занял седьмое место, а Даниил Квят — 16-е.

«После богатой на события пятницы мы упорно работали над подготовкой обеих машин к субботе. Утром на третьей практике мы в основном сконцентрировались на квалификации, оптимизируя настройки машины и работу с шинами — и мы показали хорошие результаты на круге в исполнении обоих пилотов. Мы подошли к квалификации хорошо подготовленными, но, к сожалению, в случае с Даниилом не сумели пройти во второй сегмент, в то время как с Пьером извлекли максимум из нашей техники, адаптировав машину к изменениям условий на трассе.

Мы сумели стать седьмой машиной в третьем сегменте и благодаря штрафу Шарля будем стартовать шестыми — это повторение нашей лучшей позиции на решётке в этом году. Теперь нам нужно выжать завтра максимум из наших возможностей, чтобы набрать очки обеими машинами в ходе, как мы ожидаем, плотной борьбы в середине пелотона», — приводит слова Балестри пресс-служба «Торо Россо».

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