Магнуссен удивится, если «Хаас» не столкнётся с проблемами в гонке

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал десятый результат в квалификации Гран-при Бразилии и выразил опасение, что в гонке его команда вновь столкнётся с проблемами и может выпасть из очковой зоны, как это регулярно происходило на предыдущих Гран-при.



«Хорошо вновь попасть в третий сегмент обеими машинами. Похоже, мы можем за что-то побороться в этот уик-энд, что хорошо. Сегодня нет поводов расстраиваться. Трасса и условия подходили нашей машине. В ходе этого сезона у нас было очень много взлётов и падений, так что не сюрприз, что мы можем добиваться подобного. Сильнее удивлюсь, если мы сможем завершить начатое в воскресенье. Знаем, что у нас есть некоторые проблемы с работой в ходе гонки. Определённо, мы в любом случае выложимся по максимуму», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».