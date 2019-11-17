Албон не хочет искать оправданий шестому месту на фоне поула Ферстаппена

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Бразилии. Таиландец проиграл завоевавшему поул-позишен Максу Ферстаппену четыре с небольшим десятые секунды.
«В целом в квалификации получился неплохой „камбек“, но я всё ещё гонюсь за этой финальной частичкой скорости. Да, я здесь первый раз, но мне не нравится такое оправдание и я в целом не хочу искать оправданий. Я думаю, это довольно непростая трасса — с протяжёнными поворотами и низкоскоростными. Она очень чувствительна к температуре шин, так что если ты допускаешь ошибку в одном повороте, то платишь за это цену в следующих четырёх или пяти. Даже на моей второй попытке у меня был небольшой снос во втором повороте, и после этого шины были слишком горячими на оставшейся части круга.
Есть не так много подобных трасс, и мне нравится пилотировать здесь. Но я просто хотел проехать немного быстрее. Макс проделал хорошую работу, и это была хорошая суббота для команды. Наш гоночный темп выглядит довольно хорошим, и при штрафе Шарля мы стартуем пятыми, так что есть возможности оказаться в борьбе», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».
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