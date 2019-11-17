Танабе: Даниил допустил маленькую ошибку, но скорость на длинных сериях хороша

Технический директор «Хонды Ф-1» Тойохару Танабе подвёл итоги квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1 для «Ред Булл» и «Торо Россо».



«Блестящий результат! Макс был конкурентоспособен весь уик-энд и завоевал свою и нашу вторую поул-позишен сезона. Алекс тоже был конкурентоспособен и стал шестым в свой первый визит на эту технически непростую трассу. Пьер Гасли обеспечил машинам с моторами „Хонда“ три места в топ-10. Даниилу не повезло: он допустил маленькую ошибку и не прошёл дальше первого сегмента, но его скорость на длинных сериях выглядит хорошо, так что у нас есть все возможности на отличный результат в воскресенье. Стоит отметить, что для Пьера Гасли это было четвёртое подряд попадание в десятку сильнейших в квалификации», — приводит слова Танабе пресс-служба «Торо Россо».