Райкконен считает, что девятое место в квалификации не было пределом

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бразилии, по итогам которой ему удалось показать девятый результат. По словам финна, невзирая на неплохую стартовую позицию, он мог бы рассчитывать даже на большее.

«Мы можем быть довольны сегодняшним результатом. Отставания в середине пелотона минимальны и даже при небольшой разнице в скорости можно отыграть много позиций. Я показал девятое время и посмотрим, что у нас получится сделать завтра. У меня по-прежнему есть ощущение, что мы могли бы выступить и лучше, но в конце концов, всегда хочется большего. Сложно сказать, как пройдёт гонка, но мы постараемся хорошо выполнить работу и увезти домой достойный результат», — приводит слова финна пресс-служба «Альфа Ромео».

Напомним, что из-за штрафа Шарля Леклера Райкконен примет старт с восьмой позиции.