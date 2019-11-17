Марко предложил «Мерседесу» подать протест на «Феррари»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко посоветовал руководству «Мерседеса» подать протест на «Феррари». В австрийской команде по-прежнему обеспокоены тем, что в «Скудерии» могут нарушать технический регламент, благодаря чему мотор «Феррари» имеет над конкурентами значительное преимущество на прямых.
«Мы выполнили свою часть, теперь очередь за „Мерседесом“. Им известно больше, чем нам», — приводит слова Марко Nextgen-Auto.
Напомним, ведущие команды были озадачены явным преимуществом моторов «Феррари» на прямых и подали протест на итальянскую команду. В итоге перед Гран-при США ФИА опубликовало директиву, касающуюся силовых установок. В результате на автодроме в Остине скорость «Феррари» несколько упала. Очередная директива была выпущена и перед Гран-при Бразилии.
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