Ирвайн: Хэмилтон лучше Шумахера и Сенны

Экс-пилот Формулы-1, бывший напарник Михаэля Шумахера Эдди Ирвайн убеждён, что шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон превосходит как Шумахера, так и Айртона Сенну.
«Хэмилтон — лучший пилот в истории. В плане борьбы колесо в колесо он намного лучше Шумахера и Сенны. В отличие от того же Феттеля, Льюис очень редко бывает вовлечён в какие-то инциденты. Шумахер допускал очень много ошибок, Льюис же самый чистый уже на протяжении долгого времени.
Но если говорить о чистой скорости, то Шумахер был чертовски быстр. Не было никого, кто мог бы с ним соревноваться в этом компоненте. Здорово, что он был моим напарником по команде", — приводит слова ирландца GrandPX.news.
В следующем сезоне Хэмилтон может сравняться с Михаэлем Шумахером по количеству завоёванных титулов.
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