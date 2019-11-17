Брат Марка Маркеса близок к заключению контракта с «Хондой»

Руководство команды MotoGP «Хонда» близко к подписанию контракта с действующим чемпионом серии Moto2 Алексом Маркесом, братом мотогонщика японской команды Марка Маркеса, сообщает Autosport.

Несколько дней назад пилот «Хонды» трёхкратный чемпион мира Хорхе Лоренсо объявил, что завершит карьеру по окончании сезона. Таким образом, заводская команда вынуждена искать замену опытному испанцу. По сведениям источников, главный кандидат на вакантное место — Алекс Маркес.

Шестикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес отметил, что не будет настаивать на подписании командой контракта с его младшим братом. Вместе с тем он признался, что будет рад видеть Алекса своим напарником.

«Совру, если скажу, что не хотел бы видеть брата напарником по команде. Но настаиваю на том, что никогда прежде не продавливал никаких решений и не буду этого делать теперь», — сказал Марк Маркес.

Ранее главным кандидатом на место Лоренсо называли Жоанна Зарко.