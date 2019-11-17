Шварцман прокомментировал неудачную гонку в Макао

Пилот программы SMP Racing и воспитанник гоночной академии «Феррари» действующий чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман поделился впечатлениями от неудачи на Гран-при Макао. Престижная гонка прошла сегодня, 17 ноября. Россиянин вынужден был сойти с дистанции на первом круге, виной чему стало столкновение с Кристианом Лундгором и последовавший за этим прокол.
«К сожалению, Гран-при Макао прошло не по плану. Вчера мы проделали отличную работу, и всё для того, чтобы завершить наш день сегодня уже на первом круге из-за небольшого контакта. Полагаю, это то, что может произойти на трассе в Макао. Именно поэтому здесь одна из самых сложных гонок в мире. Теперь засучу рукава и буду готовиться к следующему сезону», — приводит слова российского пилота пресс-служба Prema.
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