В «Рейсинг Пойнт» наблюдают за карьерой Мика Шумахера
Глава «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр дал понять, что в будущем не исключает появления в команде Мика Шумахера, сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.
«Все на пит-лейне следят за тем, как развивается его карьера. Мы делаем это очень внимательно. У нас на примете есть несколько пилотов, и мы следим за ними в младших сериях», — приводит слова Зафнауэра GPblog.
Отметим, состав команды на ближайшие годы полностью укомплектован. Серхио Перес в нынешнем сезоне подписал контракт с «Рейсинг Пойнт» до 2022 года, в то время как Лэнс Стролл является сыном владельца команды и его место в коллективе не подвергается сомнению.
Мик Шумахер проводит первый сезон в Формуле-2 и за этап до финиша чемпионата занимает двенадцатое место в общем зачёте.
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