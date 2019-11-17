Бинотто — о директивах ФИА: мы ничего не меняли в двигателе
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что технические директивы ФИА никак не повлияли на их двигатели.
«Нет, мы ничего не меняли в двигателе. Мы прочитали директивы внимательно, это очень важно. Но мы продолжаем работать с двигателями в том же ключе, что и в начале сезона. У нас по-прежнему есть преимущество на прямых.
Мы с первых этапов понимали, что нашему болиду не хватает прижимной силы, мы уступали оппонентам в поворотах. Однако преимущество в максимальной скорости стало следствием использования настроек с низкой прижимной силой. В Остине мы повысили прижим, так что скорость на прямых стала ниже, но наш болид стал быстрее в поворотах», — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport.
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