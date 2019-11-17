Бинотто — о директивах ФИА: мы ничего не меняли в двигателе

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что технические директивы ФИА никак не повлияли на их двигатели.



«Нет, мы ничего не меняли в двигателе. Мы прочитали директивы внимательно, это очень важно. Но мы продолжаем работать с двигателями в том же ключе, что и в начале сезона. У нас по-прежнему есть преимущество на прямых.



Мы с первых этапов понимали, что нашему болиду не хватает прижимной силы, мы уступали оппонентам в поворотах. Однако преимущество в максимальной скорости стало следствием использования настроек с низкой прижимной силой. В Остине мы повысили прижим, так что скорость на прямых стала ниже, но наш болид стал быстрее в поворотах», — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport.