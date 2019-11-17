Ферстаппен: авария с Оконом в 2018-м — карма за аварию отца с Монтойей в 2001-м
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пошутил, что инцидент с Эстебаном Оконом на Гран-при Бразилии 2018 года был наказанием за действия его отца там же в 2001 году.
«Сейчас я просто могу посмеяться над этой ситуацией. Такое случается. Думаю, это карма за действия моего отца. Мой отец выбил с трассы лидера, когда его обгоняли на круг, а затем это случилось со мной», — приводит слова Макса Ферстаппена GPFans.
В 2001 году на Гран-при Бразилии Йос Ферстаппен отставал на круг от лидера гонки, колумбийского гонщика «Уильямса» Хуана-Пабло Монтойи. При обгоне Ферстаппена болиды Йоса и колумбийца столкнулись, что привело к сходу Монтойи. Для Хуана-Пабло эта победа могла стать первой в карьере в дебютном для него сезоне.
- 17 ноября 2019
-
19:57
-
18:22
-
18:00
-
16:58
-
16:51
-
16:43
-
15:50
-
15:00
-
14:59
-
13:33
-
13:15
-
11:27
-
10:59
-
09:34
-
01:02
-
00:58
-
00:29
-
00:24
-
00:09
- 16 ноября 2019
-
23:55
-
23:49
-
23:43
-
23:35
-
23:14
-
23:08
-
22:38
-
22:05
-
20:58
-
19:15
-
19:05
-
18:52
-
17:54
-
17:03
-
15:44
-
14:35
Партнерский контент