Ферстаппен: авария с Оконом в 2018-м — карма за аварию отца с Монтойей в 2001-м

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пошутил, что инцидент с Эстебаном Оконом на Гран-при Бразилии 2018 года был наказанием за действия его отца там же в 2001 году.



«Сейчас я просто могу посмеяться над этой ситуацией. Такое случается. Думаю, это карма за действия моего отца. Мой отец выбил с трассы лидера, когда его обгоняли на круг, а затем это случилось со мной», — приводит слова Макса Ферстаппена GPFans.



В 2001 году на Гран-при Бразилии Йос Ферстаппен отставал на круг от лидера гонки, колумбийского гонщика «Уильямса» Хуана-Пабло Монтойи. При обгоне Ферстаппена болиды Йоса и колумбийца столкнулись, что привело к сходу Монтойи. Для Хуана-Пабло эта победа могла стать первой в карьере в дебютном для него сезоне.