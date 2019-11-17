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Ферстаппен: авария с Оконом в 2018-м — карма за аварию отца с Монтойей в 2001-м

Ферстаппен: авария с Оконом в 2018-м — карма за аварию отца с Монтойей в 2001-м
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пошутил, что инцидент с Эстебаном Оконом на Гран-при Бразилии 2018 года был наказанием за действия его отца там же в 2001 году.

«Сейчас я просто могу посмеяться над этой ситуацией. Такое случается. Думаю, это карма за действия моего отца. Мой отец выбил с трассы лидера, когда его обгоняли на круг, а затем это случилось со мной», — приводит слова Макса Ферстаппена GPFans.

В 2001 году на Гран-при Бразилии Йос Ферстаппен отставал на круг от лидера гонки, колумбийского гонщика «Уильямса» Хуана-Пабло Монтойи. При обгоне Ферстаппена болиды Йоса и колумбийца столкнулись, что привело к сходу Монтойи. Для Хуана-Пабло эта победа могла стать первой в карьере в дебютном для него сезоне.

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