Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Гасли — второй, Квят — 10-й

На автодроме в Сан-Паулу завершилась гонка очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Бразилии. Её победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место досталось гонщику «Торо Россо» Пьеру Гасли, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Хэмилтон на последних кругах выбил с трассы Александера Албона и может быть наказан за этот инцидент.



Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись друг с другом и закончили гонку досрочно. У гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса сгорел мотор, для эвакуации его болида был выпущен сейфти-кар, с которого началась цепь интересных событий в концовке гонки, включая аварию «Феррари» и столкновение Хэмилтона с Албоном.



Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал 10-м.



Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг

2. Пьер Гасли («Торо Россо») +6.077

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.139

4. Карлос Сайнс («Макларен») +8.896

5. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +9.452

6. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +10.201

7. Даниэль Риккардо («Рено») +10.541

8. Ландо Норрис («Макларен») +11.204

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +11.529

10. Даниил Квят («Торо Россо») +11.931

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +12.732

12. Джордж Расселл («Уильямс») +13.599

13. Ромен Грожан («Хаас») +14.247

14. Александер Албон («Ред Булл») +14.927

15. Нико Хюлькенберг («Рено») +18.059

16. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг

17. Себастьян Феттель («Феррари») — не финишировал

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал

19. Шарль Леклер («Феррари») — не финишировал

20. Валттери Боттас («Мерседес») — не финишировал.