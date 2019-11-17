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Феттель: я попробовал совершить обгон, вот и всё

Феттель: я попробовал совершить обгон, вот и всё
Авто / Формула-1 0

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал столкновение с напарником по команде Шарлем Леклером в концовке Гран-при Бразилии Формулы-1. В результате контакта болиды обоих гонщиков получили повреждения, в итоге и Феттель, и Леклер сошли на том же круге. Перед столкновением монегаск и немец боролись за четвёртое место и имели неплохие шансы на подиум.

«У меня было не так много места справа. Очевидно, что я лучше вышел из второго и третьего поворотов и попробовал совершить обгон, вот и всё. Досадно за команду. Очевидно, что мы не финишировали в гонке, а приоритет именно это», — заявил Феттель в интервью Sky Sports.

Кто виноват в столкновении Феттеля и Леклера в Бразилии?
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