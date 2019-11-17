Гасли: молился, чтобы мотор выдавал всё, что мог. Не забуду первый подиум!

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал своё первое попадание на подиум. Француз занял второе место на Гран-при Бразилии, сдержав на финишной прямой атаку Льюиса Хэмилтона.
«Это мой первый подиум в Формуле-1. Без сомнений, я никогда его не забуду. Это такой особенный момент, такой эмоциональный. „Торо Россо“ предоставил мне просто фантастическую машину с момента моего возвращения. Это потрясающий день. Я много раз был на подиуме, ты не можешь забыть такое. Именно за это я люблю автоспорт. Я просто сражался и выкладывался по максимуму.
У нас с Льюисом был отличный финиш, мои поздравления и большое спасибо нашим парням. Я так счастлив. Я молился, чтобы мотор выдавал всё, что мог. Без „Хонды“ это было бы невозможно!» — приводит слова Гасли BBC.
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