Гасли: молился, чтобы мотор выдавал всё, что мог. Не забуду первый подиум!

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал своё первое попадание на подиум. Француз занял второе место на Гран-при Бразилии, сдержав на финишной прямой атаку Льюиса Хэмилтона.



«Это мой первый подиум в Формуле-1. Без сомнений, я никогда его не забуду. Это такой особенный момент, такой эмоциональный. „Торо Россо“ предоставил мне просто фантастическую машину с момента моего возвращения. Это потрясающий день. Я много раз был на подиуме, ты не можешь забыть такое. Именно за это я люблю автоспорт. Я просто сражался и выкладывался по максимуму.



У нас с Льюисом был отличный финиш, мои поздравления и большое спасибо нашим парням. Я так счастлив. Я молился, чтобы мотор выдавал всё, что мог. Без „Хонды“ это было бы невозможно!» — приводит слова Гасли BBC.