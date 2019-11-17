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Хэмилтон оштрафован, Сайнс поднялся на третье место по итогам Гран-при Бразилии

Хэмилтон оштрафован, Сайнс поднялся на третье место по итогам Гран-при Бразилии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был оштрафован прибавкой пяти секунд ко времени на финише Гран-при Бразилии за инцидент с гонщиком «Ред Булл» Александером Албоном. Это наказание отбросило Хэмилтона с третьего места на седьмое на финише гонки. Таким образом, третье место по итогам гонки досталось пилоту «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Результаты гонки с учётом штрафа Хэмилтона

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг
2. Пьер Гасли («Торо Россо») +6.077
3. Карлос Сайнс («Макларен») +8.896
4. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +9.452
5. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +10.201
6. Даниэль Риккардо («Рено») +10.541
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +11.139
8. Ландо Норрис («Макларен») +11.204
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +11.529
10. Даниил Квят («Торо Россо») +11.931
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +12.732
12. Джордж Расселл («Уильямс») +13.599
13. Ромен Грожан («Хаас») +14.247
14. Александер Албон («Ред Булл») +14.927
15. Нико Хюлькенберг («Рено») +18.059
16. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг
17. Себастьян Феттель («Феррари») — не финишировал
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал
19. Шарль Леклер («Феррари») — не финишировал
20. Валттери Боттас («Мерседес») — не финишировал.

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