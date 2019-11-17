Хэмилтон оштрафован, Сайнс поднялся на третье место по итогам Гран-при Бразилии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был оштрафован прибавкой пяти секунд ко времени на финише Гран-при Бразилии за инцидент с гонщиком «Ред Булл» Александером Албоном. Это наказание отбросило Хэмилтона с третьего места на седьмое на финише гонки. Таким образом, третье место по итогам гонки досталось пилоту «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.



Формула-1. Гран-при Бразилии. Результаты гонки с учётом штрафа Хэмилтона



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг

2. Пьер Гасли («Торо Россо») +6.077

3. Карлос Сайнс («Макларен») +8.896

4. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +9.452

5. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +10.201

6. Даниэль Риккардо («Рено») +10.541

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +11.139

8. Ландо Норрис («Макларен») +11.204

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +11.529

10. Даниил Квят («Торо Россо») +11.931

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +12.732

12. Джордж Расселл («Уильямс») +13.599

13. Ромен Грожан («Хаас») +14.247

14. Александер Албон («Ред Булл») +14.927

15. Нико Хюлькенберг («Рено») +18.059

16. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг

17. Себастьян Феттель («Феррари») — не финишировал

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал

19. Шарль Леклер («Феррари») — не финишировал

20. Валттери Боттас («Мерседес») — не финишировал.