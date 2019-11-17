Бинотто: Феттель и Леклер должны понимать, что они испортили гонку команде

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал столкновение между Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером на Гран-при Бразилии.



«Очевидно, что мы разочарованы итогами гонки, потому что ошибка, допущенная нашими пилотами, дорого нам обошлась. Мы в ближайшие дни проанализируем, что произошло. Я не хочу говорить сейчас о чём-то конкретном, поскольку мы ещё не рассмотрели все обстоятельства, но оба пилота должны понимать, что они испортили гонку команде.



Пилоты могут сражаться между собой, но это была очень дорогостоящая ошибка, которая нанесла ущерб всей команде. Мы размышляем над тем, чтобы не проводить послегоночный брифинг, чтобы тем самым отправить сообщение обоим пилотам. Я уже говорил, что всякое случается, но оба пилота несут ответственность. Если в следующем году у нас будут два пилота, которые будут сражаться за титул, они будут вольны бороться между собой. Но в этой ситуации — нет», — приводит слова Маттиа Бинотто PlanetF1.