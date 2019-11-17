Помимо Сайнса под угрозой расследования оказались ещё пять гонщиков

Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс не единственный, чьи действия во время гонки Гран-при Бразилии могут быть расследованы стюардами. Речь идёт об эпизоде, когда после схода пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса на трассе были вывешены жёлтые флаги. По неофициальной информации, сразу шесть пилотов всё равно активировали DRS на задней прямой, где были вывешены флаги. Фамилии оставшихся пяти гонщиков не называются, но в их числе нет Кими Райкконена, финишировавшего позади Сайнса. Таким образом, если Сайнса накажут, то на подиум поднимется именно финский гонщик «Альфа Ромео».



При этом испанские болельщики уже обнаружили видеозапись с болида Сайнса и обратили внимание, что он деактивировал DRS задолго до зоны торможения. В теории это означает, что Карлос должен избежать наказания.