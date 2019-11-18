Стюарды не наказали ни одного из гонщиков «Феррари» за аварию

Стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1 завершили расследование столкновения между гонщиками «Феррари» Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером. По итогам разбирательств судьи решили не наказывать ни одного из пилотов за аварию, из-за последствий которых оба гонщика «Феррари» сошли.
«Стюарды изучили видеозаписи и выслушали обоих пилотов, а также представителя команды. Стюарды постановили, что оба пилота имели возможность избежать инцидента или смягчить его. Поэтому ни один из гонщиков не несёт основной вины. Поэтому стюарды решили не применять санкций», — гласит официальное заявление, которое приводит Международная автомобильная федерация.
Перед аварией Леклер опередил Феттеля в борьбе за четвёртое место, однако немец с помощью DRS пытался восстановить статус-кво.
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