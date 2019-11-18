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Сайнс избежал штрафа и сохранил третью позицию по итогам Гран-при Бразилии

Сайнс избежал штрафа и сохранил третью позицию по итогам Гран-при Бразилии
Авто / Формула-1 0

Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс сохранил третье место в гонке Гран-при Бразилии Формулы-1, на которое он переместился после пятисекундного штрафа гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, сообщает журналист Альберт Фаьрега в твиттер-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Сайнсу грозит наказание за использование системы DRS в зоне действия жёлтых флагов.

Помимо Сайнса, ещё пять пилотов могли получить наказание за использование системы DRS в зоне действия жёлтых флагов.

Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, приняли решение не наказывать Сайнса. Для Карлоса этот подиум стал первым в его карьере в Формуле-1, равно как и для Пьера Гасли, финишировавшего в этой гонке вторым. Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен.

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