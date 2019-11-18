Албон: Хэмилтон не хотел, чтобы так получилось

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал свой инцидент с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Бразилии.
«Льюис не хотел, чтобы так получилось. Конечно, я хотел заработать подиум, заслуживал этого, но такова реальность. Это гонки, пусть я немного и расстроен.
Я увидел Льюиса в зеркалах в девятом повороте. Я считал, что он далеко, чтобы совершить обгон, так что я не стал обороняться. Но я быстро зашёл в поворот, чтобы прикрыть его. После этого я увидел, что он пробует обогнать меня, но было не похоже, что он до конца решился на попытку обгона. Такое бывает при борьбе колесо в колесо, ты оставляешь место, но не видишь соперника. В итоге ты просто поворачиваешь и надеешься, что соперника там нет.
Я думаю, что Льюис в любом случае меня бы обогнал. Но он стремился сделать это быстрее, чтобы догнать Ферстаппена, я понимаю», — приводит слова Албона Motorsport.
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