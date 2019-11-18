Сайнс и сотрудники «Макларена» отпраздновали 3-е место на подиуме
Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс и его команда, получившие подтверждение насчёт третьего места Карлоса по итогам Гран-при Бразилии, всё-таки поднялись на подиум автодрома «Интерлагос». Сайнс не участвовал в подиумной церемонии, так как на тот момент Льюис Хэмилтон ещё не получил пятисекундного штрафа за столкновение с пилотом «Ред Булл» Александером Албоном.
Сайнсу уже передали трофей за третье место и бутылку шампанского, после чего он вместе с сотрудниками команды поднялся на подиум и отпраздновал собственный успех. Отметим, что Карлос занял третью позицию, несмотря на старт с двадцатого места.
Посмотреть фото и видео празднований Сайнса и «Макларена» можно в твиттер-аккаунте команды.
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