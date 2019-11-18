«Хонда» оформила победный дубль в Формуле-1 впервые с 1991 года

Завоевав первое и второе места на Гран-при Бразилии 2019 года, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и пилот «Торо Россо» Пьер Гасли позволили японскому концерну «Хонда» впервые за много лет оформить победный дубль в Формуле-1. В последний раз гонщики, выступающие с двигателями «Хонды», финишировали на первой и второй позициях на Гран-при Японии 1991 года. Тогда победу одержал австриец Герхард Бергер, а вторым финишировал его напарник по «Макларену» Айртон Сенна, пропустивший Бергера вперёд перед финишем.



Если же приписывать «Хонде» достижения родственной ей компании «Мюген», то последний дубль был завоёван на Гран-при Бельгии 1998 года. Тогда два первых места заняли Деймон Хилл и Ральф Шумахер за рулём болидов «Джордан» с двигателями «Мюген-Хонда».

Гасли: молился, чтобы мотор выдавал всё, что мог. Не забуду первый подиум!